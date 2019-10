Pétrole: le panier de l'Opep autour de 58 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé mardi à 58,53 dollars, selon les calculs du Secrétariat de l'Organisation publiés mercredi sur son site web, rapporte l’APS. Le prix de l'ORB était à 59,09 dollars lundi dernier, a précisé la même source. Le recul a été enregistré à la veille de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Ces négociations sont attendues pour ce jeudi 10 octobre 2019. Selon des analystes, les tensions commerciales entre les Etats et la Chine pèsent depuis plusieurs mois sur la croissance économique mondiale, plombant la demande en énergie et donc le prix de l'or noir.

Les prix restent cependant affectés par plusieurs facteurs, notamment économiques et géopolitiques. Dans son précédent rapport mensuel, l'Opep avait appelé à la "responsabilité partagée" de tous les pays producteurs de pétrole pour assurer la stabilité du marché qui pour l’heure reste très fluctuant.