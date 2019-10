Parlement Panafricain : Une délégation algérienne en Afrique du Sud

L'Algérie prend part à la 3e session ordinaire de la 5e législature du Parlement Panafricain du 7 au 19 octobre à Midrand.

A l'ordre du jour de cette session, figurent la tenue des réunions du bureau et des commissions permanentes du PP, l'organisation d'un forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre, ainsi qu'une conférence régionale sur le renforcement de l'action des parlementaires pour des sociétés plus sûres et développées.

La délégation est composée de MM. Houbad Bouhafs, président du groupe parlementaire du parti du Front de Libération Nationale et membre du PP et Abdelkader Moulkhaloua, membre du Conseil de la nation et membre du PP.