Accidents de la route : 40 morts et 1.349 blessés en une semaine

Selon les chiffres de la Protection civile, repris par l’APS, le bilan hebdomadaire des accidents de la route est lourd. Quarante personnes ont trouvé la mort et 1.349 autres ont été blessées dans 1.074 accidents de la circulation enregistrés au niveau national entre le 29 septembre et le 5 octobre. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'Sila avec cinq morts et 37 blessées suite à 26 accidents de la route. Sur le plan des feux, la Protection civile a aussi effectué 1.706 interventions pour procéder à l'extinction de 1.294 incendies urbains, industriels et autres, ainsi que 4.112 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.