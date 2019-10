Algérie - Vietnam : Élargissement de la coopération

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a reçu l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru, avec lequel il a passé en revue l'élargissement des relations de coopération et le renforcement des liens d'amitié entre l'Algérie et le Vietnam, notamment dans le domaine du Tourisme et de l'Artisanat, a indiqué un communiqué du ministère. Lors des entretiens, les deux parties ont mis l'accent sur «la nécessité d'élargir les relations de coopération à travers l'élaboration du projet de mémorandum d'entente en matière d'Artisanat, dans l'objectif de le signer lors de la réunion de la Commission mixte algéro-vietnamienne dans sa 12e session, prévue début 2020 à Hanoi, de façon à inclure dans ses clauses les sujets se rapportant à l'échange d'expériences et de connaissances dans les métiers de l'artisanat dans les deux pays», précise le communiqué.

A ce titre, M. Benmessaoud s'est félicité également «de l'évolution des relations entre l'Algérie et le Vietnam, notamment ces dernières années en la qualifiant de bonne expérience», évoquant, avec l'ambassadeur vietnamien, «le passé des relations historiques» unissant les deux pays, sachant que le Vietnam était l'un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec l'Algérie et le premier à avoir reconnu le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).