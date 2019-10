Le ministre de l'Intérieur reçoit le SG d'Interpol

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a reçu mercredi soir à Alger, le Secrétaire général (SG) de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Jürgen Stock. Cette rencontre s'est déroulée en marge des travaux de la 3e Assemblée générale (AG) d'AFRIPOL. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Jürgen Stock a salué «le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le crime organisé» mais aussi dans «la coordination et la concertation entre l'Afripol et l'Interpol». La propagation du crime organisé et du terrorisme et de sa complexité pousse les deux organisations à poursuivre leur coopération notamment en ce qui concerne l'échange d'expertises ainsi que le renforcement des capacités et de la coordination sécuritaire» dans le but de lutter contre la criminalité transfrontalière.