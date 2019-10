Il a sauvé 27 harraga de la noyade : Hommage à Houari Oufella

La Radieuse a rendu un grand hommage au jeune Oufella Houari qui a dernièrement créé l’évènement au niveau national. Ce jeune homme a sauvé 27 personnes d’une mort certaine, des harraga dont la barque s’était retournée au large de Kristel, près d’Oran. Houari Oufella est encore choqué de cet évènement, car il n’a pu sauver un jeune enfant de 10 ans.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, en présence de Hansal, Benzerga, Foussi, de gens du culte, a félicité Oufella pour son geste héroïque et lui a remis le trophée du mérite et de la bravoure. Le héros de la ville d’Oran, très ému, était reconnaissant du geste de la Radieuse : «Je n’ai fait que mon devoir de bon citoyen.»

Le père de l’enfant noyé a remercié le soutien de la radieuse et Oufella Houari pour son geste de bravoure, qui a permis de sauver sa fille et son ex-épouse, tout en dénonçant l’activité mafieuse des passeurs qui jouent avec la vie de personnes. De son côté, Chafi Kada, président de la Radieuse, a lancé un appel à ces familles qui encouragent leurs enfants à l’émigration clandestine dont beaucoup meurent noyés.

L’association vient de rendre un vibrant hommage aux familles des nouveau-nés décédés à l’hôpital d’El-Oued, suite à l’incendie qui s’était déclaré à la maternité, dans le but de les soutenir moralement et financièrement. Cette cérémonie s’est déroulée dans un climat plein d’émotions et de regrets, en présence de centaines d’habitants de la ville d’Oran, d’anciens sportifs tels Hansal, Meziane, Benzerga, Foussi, Guesbaoui, Benatia et des imams.

Au nom des familles touchées par cette tragédie, Ali Miloudi a remercié la Radieuse pour ce geste de soutien moral et de solidarité : «Nous avons été très bien accueillis à Oran. Nous vivons une tragédie difficile à oublier et effacer. Mais le soutien de la population d’El-Oued et des Algériens en général, ainsi que celui des autorités locales nous aident un peu.»