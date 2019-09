Tamanrasset : Découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, près de la bande frontalière sud à Tamanrasset/6e RM, une cache contenant un lance-roquettes avec deux roquettes et deux charges propulsives, ainsi qu’un fusil-mitrailleur et 5 roquettes sol-sol». Un terroriste dénommé A. El-Hadj, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, a été capturé par des Garde-frontières, lors d’une embuscade tendue à In Guezzam en 6e Région militaire. Il était en possession d’un pistolet mitrailleur, d’un chargeur de munitions, de1,5 kilos d’explosifs et d’outils de détonation, ainsi que d’une moto. Deux autres éléments de soutien ont été arrêtés par un détachement de l’ANP à Tissemsilt (2e RM).