Tigzirt : Arrestation de trois dealers

Les forces de police de la Brigade Mobile de Police Judiciaire de Tigzirt, une quarantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ont saisi au courant de la semaine écoulée une quantité de 900 grammes de cannabis en possession de trois dealers qui ont été interpellés, a indiqué hier dans un communiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO). Cette opération de saisie a commencé par l’interpellation, lors d’une patrouille de police, effectuée en nocturne, ciblant les endroits de la ville susceptibles d’être des nids de délinquance, de deux individus suspects, circulant à moto et en possession de 12 grammes de cannabis, selon le communiqué de la SWTO. Les investigations qui ont immédiatement suivi ont permis la saisie d’une autre quantité de cannabis, soit près de 900 g au total, destinée à la commercialisation, des comprimés psychotropes et des armes blanches, ainsi qu’une somme d’argent revenue de la vente et l’arrestation d’un troisième individu impliqué, a encore fait savoir la même source.

Présentés, jeudi dernier, au parquet de la ville de Tigzirt, ils ont été mis en détention préventive pour les chefs d’inculpation de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation, de psychotropes destinés à la consommation personnelle et port d’armes blanches prohibées, a-t-on indiqué de même source.

Bel. Adrar