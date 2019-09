La sûreté urbaine arrête l’auteur de deux vols

Les éléments de la Brigade de Police judiciaire relevant de la troisième sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 35 ans impliqué dans deux vols en une journée, suite à des plaintes déposées par des citoyens contre le suspect. En effet, le malfaiteur a dépossédé le premier de denrées alimentaires en usant de violence, à l’intérieur de son local commercial, alors qu’il a volé une somme d’argent à la seconde victime en la menaçant avec une arme blanche. Les éléments de la Brigade ont alors ouvert une enquête dans les deux affaires. Ils ont réussi ainsi à arrêter le suspect et à identifier et arrêter son complice dans le premier crime. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des deux mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention. A. Ghomchi