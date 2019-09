Mascara : Saisie de 179 comprimés hallucinogènes

Les éléments de la sûreté urbaine extra-muros d’El keurt, à Mascara, ont réussi à arrêter trois trafiquants de substances psychotropes, âgés entre 25 et 31 ans, avec la saisie d’une quantité de 179 comprimés hallucinogènes et de sommes d’argent, et ce, au niveau d’un barrage de sécurité dressé à la sortie de la ville d’El keurt, en vue de procéder au contrôle des véhicules suspects et des personnes.

Les éléments de la police ont alors donné le signal de halte à un véhicule suspect, avec trois personnes à bord, en vue de le soumettre au contrôle et d’examiner l’identité des trois occupants. Or, le conducteur a refusé d’obtempérer. Néanmoins, le véhicule a été appréhendé et deux passagers ont été arrêtés, tandis que le troisième a pris la fuite. A l’intérieur du véhicule, trois boîtes de psychotropes contenant 179 comprimés ont été saisies, alors que des sommes d’argent, revenues du trafic illicite, ont été retrouvées en possession des deux suspects.

Ces derniers ont alors été conduits au siège de la Sûreté urbaine extra-muros où une enquête a été ouverte par la brigade de police judiciaire, laquelle a permis d’identifier leur fournisseur principal et de l’arrêter.

Une fois les procédures d’enquête accomplies, les trois suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention, alors que le quatrième suspect reste en fuite.