M’Sila : Arrestation d’un élément de soutien

Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 27 septembre à M'Sila (1re Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes.

D’autres détachements de l'ANP et des Garde-frontières ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 4 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain ainsi que divers matériels. Dans le même contexte, des éléments des Garde-frontières et de la Gendarmerie nationale ont arrêté 6 narcotrafiquants et saisi 2 véhicules et 276,8 kilos de kif traité à Naâma et Tlemcen (2e Région militaire).

De même, "288 comprimés psychotropes ont été saisis à Tébessa (5e Région militaire), tandis que des éléments des Garde-côtes ont intercepté 38,7 kilos de kif traité à Oran (2e Région militaire).