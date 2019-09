Veuve du moudjahid Amar Ouamrane, La moudjahida Tassadit Aït Saïd n'est plus

La moudjahida, Tassadit Aït Saïd, est décédée mercredi à l'âge de 83 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Née le 25 juillet 1936 au village Aït Yahi (Tizi Ouzou), Tassadit Aït Saïd, veuve du moudjahid Amar Ouamrane, commandant de la wilaya IV historique de 1955 à 1957, a répondu à l'appel de la patrie et rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1956, au grade de djoundi à la base Est de la wilaya I historique pour poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance en 1962. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte et à ses compagnons d'armes, dans lequel il a cité les hauts faits de la défunte et rappelé ses nobles positions. L'enterrement a eu lieu jeudi, après la prière d'El Dohr, au cimetière d'El Alia.