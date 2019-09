Campagne de nettoiement à Tindouf : Plus de 200 tonnes de déchets collectées

Une quantité de plus de 200 tonnes de déchets, tous genres confondus, a été ramassée lors de la première journée de la 3e campagne de nettoiement, en l’espace de deux mois, lancée jeudi dernier au niveau des lits et berges de l’Oued de Tindouf. Cette campagne, pour laquelle ont été mobilisés les moyens humains et matériels nécessaires, dont 60 agents d’hygiène et 20 camions, a permis la collecte de déchets solides et plastiques jonchant le long de l’Oued et susceptibles de provoquer des obstructions et d’éventuelles inondations, a indiqué un ingénieur à la direction de l’environnement, Abdelali Belaidi.

Le ramassage des décombres et autres déchets entassés dans les lits et berges de l’oued constitue le plus gros de cette action de nettoiement que beaucoup de riverains ont salué.

Les services de la wilaya ont, à cette occasion, appelé à renouveler ce genre de campagne pour éliminer les déchets polluant et menaçant le cours de l’oued et d’adopter des actions dissuasives à l’encontre des contrevenants à l’origine de cette situation.

Cette campagne est menée concomitamment avec celle de boisement de plantes d’ornement adaptées aux conditions naturelles de la région, pilotée par la Conservation des forêts, en coordination avec des associations locales dans le cadre de la mise en œuvre du programme de protection de l’environnement, l’ancrage de l’esprit de préservation du milieu naturel à Tindouf.