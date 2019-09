M. Hassane Rabehi reçoit les ambassadeurs d’Iran et de Colombie

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a reçu en audience, mardi 25 septembre l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, Hossein Mechaaldji.

L’entretien a été l’occasion de souligner l’excellence des relations entre les deux pays et d’aborder la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la culture et des médias.

Les deux interlocuteurs se sont félicités des perspectives qui s’offrent aux deux pays dans le secteur de la communication, à la faveur des interactions déjà fructueuses entre les agences algérienne et iranienne d’information, l’APS et IRNA.

M. Rabehi a également reçu en audience, la même journée, l’ambassadeur de Colombie, M. Diego Felipe Cadena Montenegro.

Les deux parties ont fait part de leur disponibilité à renforcer la coopération algéro-colombienne dans les domaines de la communication et de la culture, en considération des liens d’amitié et des potentialités en la matière dont disposent les deux pays.

À cet effet, il a été décidé de réunir les conditions appropriées pour la conclusion d’une série d’accords de nature à encadrer juridiquement la coopération dans ces deux domaines.