El Oued : huit nouveau-nés décédés dans une maternité et plus de 70personnes secourues suite à un incendie

Huit (8) nouveau-nés sont morts dans unincendie survenu tôt mardi dans la maternité de la cité du 17 octobre àEl-Oued, et plus de 70 personnes ont été secourues, selon une source de laprotection civile.

Huit nouveau-nés sont décédés, trois des suites de brulures et les 5autres par asphyxie, tandis que plus de 70 personnes ont pu être secourues, dont 11 nouveau-nés, 37 femmes, et 25 travailleurs, a-t-on précisé de mêmesource.

L'origine de l'incendie survenu vers 4h00 serait due à un court-circuitélectrique, selon les premiers éléments d'informations recueillis surplace.

Contactés par l'APS, ni le directeur de la maternité, ni le directeurde la santé de la wilaya n'ont voulu s'exprimer sur ce drame.