M. Chenine reçoit l'ambassadeur de Corée du nord

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a reçu, hier l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée à Alger, M. Song Chang Sik, avec lequel il a évoqué les relations historiques entre l'Algérie et la Corée du Nord qui remontent à la période de la Révolution nationale. La Corée du Nord fut l'un les premiers pays à avoir soutenu la cause algérienne et le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), en septembre 1958.