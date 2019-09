Lutte contre la drogue : Saisie de kif traité à Mila et Béchar

Des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, à Mila/5e RM et Béchar/3e RM quatre narcotrafiquants et saisi 112 kg de kif traité, un véhicule, deux motocycles et un téléphone portable. Un autre individu a été arrêté vendredi à Tindouf (3e RM) par un détachement de l’ANP. Divers matériels ont été également saisis. A Ouargla (4e RM), un véhicule tout terrain et 1.344 unités de feux d’artifice ont été saisis par un détachement de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes. Par ailleurs, une tentative d’émigration clandestine de 13 personnes a été déjouée à Annaba (5e RM) par des garde-côtes, tandis que des Garde-frontières ont arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tébessa (5e RM).