Akbou : Une medersa centenaire vandalisée

Des inconnus ont vandalisé vendredi matin une école primaire centenaire située au cœur de la ville d’Akbou avant de prendre la fuite, a indiqué le président de l’APC, Mouloud Salhi. Les auteurs du forfait, a priori sans motif apparent, ont mis le feu à deux salles de classe, brûlé des livres et volé tous les robinets des sanitaires (17 pièces), a-t-il précisé, ajoutant non sans colère que l’école, dont il a été célébré le centenaire il y a à peine quelques mois, faisait office de Medersa durant l’ère coloniale et avait "vu défiler dans ses murs des cohortes d’intellectuels et cadres de la nation". "C’est un acte criminel et malheureux", a-t-il déploré, regrettant par ailleurs le manque d’effectif et d’agents de sécurité, surtout pour surveiller les établissements primaires en général, affirmant que le forfait a été commis en l’absence d’un préposé à ce poste. "C’est la première fois qu’on se heurte à ce type de forfait. Il faut éviter que cela ne se reproduise", a-t-il ajouté. Sitôt l’incident cerné et les dégâts mesurés, une opération de réparation a été engagée pour remettre sur pied l'école, dès aujourd’hui et permettre ainsi à ses 140 pensionnaires de vaquer normalement à leur scolarité, a-t-il souligné.