Alger et Aïn Témouchent : saisie de psychotropes et de stupéfiants

Des psychotropes, des stupéfiants et des armes prohibées ont été saisis dans des opérations dans les wilayas d'Alger et Ain Temouchent, indique vendredi un communiqué de la Direction nationale Sûreté nationale (DGSN).

À Alger, les forces de police de la Sûreté de wilaya ont effectué des opérations dans plusieurs quartiers, lesquelles se sont soldées par la récupération de 2,94 kilogrammes de cannabis traité, 172 comprimés psychotropes, 30 armes blanches et l’arrestation de 86 mis en cause impliqués dans ces délits.

À Ain Temouchent, les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d’Oran ont interpellé trois présumés auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de drogue lors d’une perquisition dans la localité de Beni Saf qui s’est soldée par la récupération de 7,2 kilogrammes de cannabis traité et 1.400 comprimés psychotropes. Par ailleurs, la police des frontières, en collaboration avec les services des Douanes, ont interpellé à l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger) un présumé auteur qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Paris (France), en possession de 1.323 comprimés psychotropes.