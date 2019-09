Sétif : 1 Kg de Kif et 5.000 Unités de boissons alcoolisées saisis

Poursuivant la lutte implacable qu’ils livrent contre le crime sous toutes ses formes et partant, la préservation de la santé du citoyen des fléaux dangereux à l’instar de la drogue, l’alcool et des conséquences déplorables qu’ils, les services de la Gendarmerie relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, continuent de se déployer sur tous les fronts et enregistrent chaque jour sur les territoires relevant de leur compétence des résultats qui ne sont pas sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction parmi les citoyens de cette wilaya.

C’est ainsi que les éléments de la brigade d’intervention N°1 ont procédé récemment à la saisie de 1 kg de kif traité et l’arrestation de deux personnes, M.M et N.A, âgées respectivement de 32 et 34 ans, et un véhicule de marque «Haifi» ; une affaire suite à une tournée des éléments de cette brigade dans la commune de Ain Abessa où il découvriront sur une piste du village «Legraba » le suspect M.M victime d’un accident avec son acolyte N.A à bord du véhicule cité préalablement et un véhicule de dépannage dont le propriétaire s’apprêtait a apporter assistance.

Après une fouille dans le cadre d’opérations de sécurité routière opérées au niveau du véhicule endommagé, les éléments de la Gendarmerie ont découvert 10 plaquettes de forme rectangulaire de kiff traité. Par Ailleurs, les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de cette wilaya indiquent dans un second communiqué la saisie, au cours du premier semestre de l’année en cours, de plus de 5.000 unités de boissons alcoolisées genre et différentes capacités.

Le conducteur du véhicule en cause et son acolyte n’étaient pas en possession de registre de commerce leur permettant d’exercer cette activité et aucune facture non plus. La quantité saisie à été remises aux services compétents.

Des affaires qui ont été élucidées grace aux différentes missions effectuées sur des axes routiers de la wilaya de Sétif.

F. Zoghbi