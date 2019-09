Détournement de deniers publics : Arrestation de 6 personnes à Constantine

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la Sûreté de Constantine a procédé à l’arrestation de six personnes impliquées dans une affaire de détournements de deniers publics dans la commune de Constantine, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps de sécurité. Sur la base d’une plainte déposée par la commune de Constantine faisant état de vols perpétrés le 11 et le 17 septembre courant de «lots importants» de matériels informatique, d’équipements électriques et de pompes d’air dans les magasins de cette collectivité locale, sis à la zone industrielle Plama, une enquête a été déclenchée, a précisé le document de la sûreté de wilaya. L’exploitation des indices récupérés sur la scène du crime ont permis aux éléments de la BRI de remonter la piste au premier suspect, fonctionnaire de son état dans le magasin de la commune, a-t-on encore détaillé, soulignant qu’au cours de l’interrogatoire, cinq autres personnes présumées coupables dans cette affaire ont été identifiées. Les investigations approfondies ont permis également de découvrir une série de vol d’équipements du magasin de la commune de Constantine perpétrée auparavant et qui n’a pas fait l’objet de dénonciation, affirme le même communiqué. Les présumés coupables, âgés entre 42 et 55 ans ont été présentés aux instances judiciaires pour «association de malfaiteurs», «détournement de deniers publics», «négligence ayant conduit au détournement de deniers publics» et «non dénonciation d’infraction liée à la corruption», a encore ajouté la même source.