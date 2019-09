Tizi Ouzou : Incendie dans un centre commercial

D’importants moyens déployés par la protection civile pour son extinction Les éléments de la protection civile de l'unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus au début de la soirée de vendredi dernier pour l'extinction d'un incendie ravageur qui s'est déclaré dans un centre commerciale de fortune sis au boulevard des frères Beggaz, nouvelle ville de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté sur place. D’importants moyens, humains et matériels, étaient déployés par la direction locale de la protection civile pour venir about de cet incendie dont l’origine demeurait jusqu’à hier indéterminée. Une dizaine de camions de lutte contre les incendies, 03 ambulances et plus de 60 agents d’interventions ont été mobilisés sur les lieux du sinistre, a indiqué hier la cellule de communication de la protection civile de Tizi-Ouzou dans un communiqué. Un agent de la protection civile, incommodé par la fumée, a été évacué vers le CHU Nedir Mohamed de la ville des genêts, a précisé la même source tout en faisant savoir que le concerné est « actuellement hors de danger ». Cet incendie dans lequel on ne l’avait déploré aucune perte humaine a toutefois provoqué d’énormes dégâts matériels consistant en la destruction des différents stands de ventes de produits s’y trouvant à l’intérieur de ce centre commercial, à savoir l’habillement, produits cosmétiques, les ustensiles de cuisine, articles de ménages et textiles appartenant aux différents locataires de ce centre. Un mur d’un bâtiment mitoyen a été aussi noirci par les flammes, alors que les bâtiments mitoyens au lieu de sinistre ont étés sauvés grâce aux grands efforts déployés par les soldats de feu qui ont lutté durant prés de deux heures pour circonscrire l’incendie et éviter sa propagation aux autres immeubles périphériques. Selon le descriptif de la protection civile, ce centre commercial est d’une superficie de 50/30 m avec une partie surélevé d’environ 20/20 m avec un sous sol de 15/ 15m. Cet incendie intervient 24 heures après celui qui a ravagé un autre lieu aménagé en foire commercial située sur le même boulevard. L’incendie a été également circonscrit par les éléments de la protection civile aidés par les propriétaires des stands et des citoyens s’y trouvant au moment du départ de ce feu.

Bel. Adrar