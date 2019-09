Accidents de la route : 6 morts et 4 blessés en deux jours et un mort à Constantine

Six personnes ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en 48 heures à travers le territoire national, a indiqué hier un bilan des services de la Protection civile.

Par ailleurs, 3 cas de décès par noyade ont été enregistrés au cours de la même période : un jeune homme âgé de 28 ans décédé à la plage Madrid, autorisée à la baignade, mais hors horaires de surveillance, dans la commune de Beni Saf (wilaya d'Aïn Témouchent), un adolescent âgé de 19 ans décédé à la plage les Bactres, interdite à la baignade, à Boulimat, dans la commune de Béjaïa, et un enfant âgé de 12 ans, noyé dans une mare d'eau à la cité Hayahom-Abdelmadjid, commune de Héliopolis (wilaya de Guelma). Les secours de la Protection civile sont intervenus, d'autre part, dans la wilaya de Djelfa, pour récupérer les corps de 2 personnes décédées dans un puits, lors de travaux d'entretien, au lieu-dit Dhaia-Selouine, dans la commune de M'liha. Les unités de la Protection civile sont, en outre, intervenus pour éteindre 2 incendies importants déclarés au niveau de la commune de Tizi Ouzou et ayant nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels : le premier au niveau d'un marché couvert qui s'est propagé à un immeuble mitoyen à la rue Benselma-Ramdane, causant des blessures à 3 personnes, et le deuxième au niveau d'un centre commercial, sis au boulevard Amyoud, sans faire de victime.



… et un mort à Constantine



La capitale de l’Est n’en finit plus de compter ses morts dans des accidents de la circulation. Jeudi dernier, c’était au tour de T. M., âgé de 59 ans, dont le camion a fait un tonneau après avoir dérapé sur la RN 5A, au lieu-dit Bab Trouche, près de la commune de Sidi Khelifa (wilaya de Mila). L’intervention des sapeurs-pompiers de l’unité d’Ibn Ziad n’a malheureusement pas permis de sauver l’infortuné chauffeur, sa dépouille a été transférée à la morgue du centre hospitalo-universitaire Benbadis. Il y a lieu d’indiquer que, il y a une dizaine de jours, un autre accident a coûté la vie à deux jeunes personnes, âgées de 24 à 30 ans, et ce suite au dérapage de la voiture qu’ils occupaient qui a terminé sa course dans un ravin.

Pour rappel, la RN 5A, longue de 42 km, relie les localités de Teleghma, Oued Athmania, Sidi Khelifa et Aïn Tine.

Issam B.