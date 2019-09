Algérie-Tunisie : Caravane sanitaire

Une caravane sanitaire militaire algéro-tunisienne sera organisée les 27 et 28 septembre dans la commune de Haddada (Souk Ahras), selon un communiqué de la Direction régionale de la communication et de l’information de la cinquième région militaire «Chahid Zighoud Youcef».Cette caravane sanitaire qui verra la participation de médecins et de spécialistes algériens et tunisiens, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de coopération militaire algéro-tunisienne de l’année 2019. La même source a également ajouté que des consultations médicales dans plusieurs spécialités et des examens radiologiques seront effectuées dans cette commune, notamment à la polyclinique et au siège social du Croissant rouge algérien (CRA). Outre la participation de médecins et de spécialistes algériens et tunisiens dans diverses disciplines médicales, des examens de dépistage du cancer seront également effectués gratuitement. en plus de campagnes de sensibilisation au profit de la population.