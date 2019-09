Adrar, Batna et Tamanrasset : Découverte de caches d’armes

Lors d’une opération menée près des frontières à Adrar en 3e RM, un détachement de l’ANP a découvert, le 18 septembre, une cache contenant 4 fusils semi-automatiques, 2 fusils à répétition, 10 obus de mortiers, 3 roquettes et une charge propulsive, ainsi que 515 balles. Un autre détachement a détruit, à Bouira/1re RM, 41 bombes artisanales et des outils de détonation. Par ailleurs, des unités des Garde-côtes ont secouru à Boumerdès et Tipasa/1re RM, 14 personnes en péril et récupéré sept corps, tandis que d’autres unités des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba, El-Kala/5e RM et Oran/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 50 personnes. Enfin, 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 19 septembre, près de la bande frontalière à Tamanrasset, une cache contenant un lance-roquette, trois fusils mitrailleurs, un fusil semi-automatique, cinq tubes de lance-roquettes, 47 obus de mortiers et quatre roquettes. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a découvert, à Djebel El-Refaa, wilaya de Batna, (5e RM), une casemate contenant une mine artisanale, des denrées alimentaires et des outils pour préparation d’explosifs. D’autres détachements de l’ANP, ont appréhendé à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 6 orpailleurs et saisi divers matériels et 1.400 litres de carburant, tandis que des Gardes-côtes, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté à Bejaïa et Skikda (5e RM), un individu et saisi une embarcation artisanale, 2 fusils harpons et 1 fusil de chasse, alors que d’autres détachements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 7.904 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5e RM).