M. Arkab reçoit l’ambassadeur de Russie examen de la coopération énergétique

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu jeudi l’ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Beliaev. L’ambassadeur a remis, à cette occasion, une invitation à M. Arkab, adressée par son homologue russe pour la participation à la Semaine russe de l’Energie, qui se tiendra du 2 au 5 octobre à Moscou et à la 21e Réunion ministérielle des Pays exportateurs de gaz, le 3 octobre, en marge de la Semaine. Les deux parties ont examiné, également, l’état des relations de coopération et de partenariat dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’ «historiques» et d’ «excellentes» et ont évoqué les perspectives de leur renforcement. Les énormes opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique ont été aussi évoquées. M. Arkab a, à cette occasion, émis le souhait d’avoir une coopération et un partenariat mutuellement bénéfiques entre les entreprises algériennes et russes dans des projets concrets et prometteurs. Pour sa part, l’ambassadeur a exprimé l’intérêt des entreprises russes à travailler à établir un partenariat avec les entreprises algériennes dans les différents domaines énergétiques.