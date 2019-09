échanges dans le domaine du tourisme : L’Iran intéressé

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud s'est entretenu, mercredi dernier à Alger, avec l'ambassadeur d'Iran, Hossein Mashalchizadeh sur les voies de relancer les relations de coopération algéro-iranienne dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur iranien, M. Benmessaoud, qui s'est dit «fier des relations bilatérales historiques profondes qui lient les deux pays», a passé en revue la stratégie élaborée par les autorités algériennes pour promouvoir le secteur du tourisme et de l'artisanat», a indiqué un communiqué du ministère. Dans ce contexte, le ministre a mis l'accent sur «la nécessité d'actualiser et de dynamiser l'accord de coopération signé entre les deux parties en 2004, d'œuvrer ensemble à développer les relations dans certains domaines à l'instar de l'investissement hôtelier et la formation dans les métiers de l'artisanat et d'asseoir des passerelles de coopération entre les opérateurs touristiques et les artisans, à travers la participation aux manifestations et foires organisées dans les deux pays». De son côté, l'ambassadeur d'Iran «s'est dit disposé à relancer les relations bilatérales à travers la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre les deux pays et l'élaboration d'un plan d'action aux contours clairs qui permettra de promouvoir ces relations, particulièrement dans le domaine du tourisme et de l'artisanat et d'élaborer des programmes touristiques pour renforcer l'échange de touristes entre les deux pays». Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de «la nécessité de renforcer et d'intensifier les efforts pour promouvoir les relations dans le domaine du tourisme et de l'artisanat au mieux des intérêts des deux de pays et de veiller à renforcer les relations économiques pour les hisser au niveau des relations politiques privilégiées».