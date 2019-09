Skikda : décès du moudjahid Youcef Bouzitoune

Le moudjahid Youcef Bouzitoune (1932/2019) a été inhumé jeudi après-midi au cimetière El Koubia du centre-ville de Skikda en présence de ses proches et nombre de moudjahidine et de citoyens. Décédé dans la nuit de mercredi suite à une longue maladie, le défunt avait occupé plusieurs responsabilités au sein de l’ALN, a-t-on indiqué à la direction de wilaya des moudjahidine. Né le 7 avril 1932 à Ouled Attia (Ouest de Skikda) au sein d’une famille pauvre, le moudjahid Bouzitoune rejoignit les rangs de l’ALN dès le déclenchement de la Révolution durant le mois de septembre 1955. Le défunt participa à plusieurs batailles dont celle de Zegar à Ain Kechra le 11 mai 1957 et dirigea la bataille de «Kechida El Kobra» à Bir El Ouidène le 27 décembre 1961. Au cours de cette dernière bataille, Youcef Bouzitoune dirigea 70 moudjahidine qui réussirent à occasionner de grosses pertes aux armées ennemies. Bouzitoune occupa plusieurs postes de responsabilité militaires au sein de l’ALN et fut, après l’indépendance, le secrétaire adjoint du bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine.