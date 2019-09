Constantine : Six employés de l’APC sous les verrous

La sûreté de la wilaya de Constantine a procédé, en fin de semaine, à l’arrestation de six employés de la commune du chef-lieu impliqués dans une affaire de détournement de deniers publics, a indiqué la cellule de communication et des relations externes. Les faits remontent à la journée du mardi, lorsque la représentante juridique de l’APC a déposé une plainte contre X, après avoir constaté la disparition de plusieurs équipements, dont des micro-ordinateurs, des appareils électriques et des pompes à air, des magasins de la commune situés dans la zone industrielle Palma. L’enquête immédiatement ouverte par les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire a permis d’identifier, le jour même et à partir de l’empreinte d’une semelle, l’un des suspects. L’approfondissement des investigations a établi que le matériel entreposé au niveau des magasins avait déjà fait l’objet de plusieurs vols, et a abouti à l’arrestation de cinq autres employés indélicats. À l’issue des procédures judiciaires, les mis en cause, âgés de 42 à 55 ans, ont été présentés devant le parquet pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, négligence flagrante ayant entraîné le détournement de deniers publics et non-dénonciation d’infractions liées à la corruption.

I. B.