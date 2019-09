Politiques migratoires : Conférence du Réseau parlementaire à Amman

L'APN a pris part, hier à Amman, aux travaux de la conférence régionale du Réseau parlementaire sur les politiques migratoires. Les participants à cette conférence ont débattu le «Rôle des communautés comme partenaires des Gouvernements et des entreprises de développement dans l'interaction avec la mondialisation et le renforcement de la coopération de développement et la complémentarité régionale», a précisé le communiqué. Les participants ont étudié les moyens «d'encourager les émigrés à investir dans leur pays et à faciliter le transfert des technologies et du savoir, outre la présentation du rôle des parlementaires nationaux dans le renforcement de cette opération». L'APN est représentée par la députée Houifi Karima Khawla. Le Conseil de la nation était représenté par Mohamed Tayeb Lassekri. Cette conférence régionale était organisée par le Réseau parlementaire des politiques des diasporas de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).