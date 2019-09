Lutte contre le terrorisme et la criminalité : Plusieurs opérations réussies

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une patrouille près de la bande frontalière sud à Tamanrasset/6e RM, une cache d’armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde, deux pistolets- mitrailleurs, trois fusils semi-automatiques, dix obus de mortiers, 388 fusées, en plus de 847 balles et de sept chargeurs. Cinq bombes artisanales ont été, par ailleurs, détruites à Collo (5e RM) par un autre détachement.



Découverte d’une cache d’armes à Tamanrasset



Un détachement de l’Armée a aussi découvert, le 16 septembre près de la bande frontalière à Tamanrasset/6e RM, une cache contenant une mitrailleuse lourde et 240 balles. D’autre part, 21 personnes ont été arrêtées, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4e RM), Tamanrasset et In M’guel (6e RM) par des détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale.

Lors de ces opérations, divers matériels, ainsi que 5,2 quintaux de denrées alimentaires et une plaque photovoltaïque ont été également saisis. Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Khenchela (5e RM), un narcotrafiquant et saisi 5 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 890 comprimés psychotropes détenus par deux individus à Oran (2e RM) et El-Oued (4e RM).