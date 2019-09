Oran : Les garde-côtes portent secours à un groupe d’émigrants clandestins

Suite à un appel de détresse, des unités des garde-côtes relevant des Forces navales ont porté secours et assistance à un groupe d'émigrants clandestins, suite au naufrage de leur embarcation à cinq miles nautiques au nord de Cap Falcon à Oran/2e Région militaire. L'opération, menée par des vedettes de recherche et de sauvetage, a permis d'évacuer huit personnes et de repêcher trois cadavres qui ont été pris en charge par les services spécialisés, alors que les recherches pour les autres disparus se poursuivent.

Un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 17 septembre à Adrar/3e RM, 113,6 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Relizane/2e RM, deux narcotrafiquants en possession de 2.338 comprimés psychotropes.

Ils ont également intercepté deux contrebandiers à bord d’un camion chargé de 1.808 unités de boissons à Béchar/3e Région militaire (RM). D’autre part, des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé au démantèlement de deux réseaux d’émigration clandestine, à l’arrestation de 18 personnes et à la saisie de trois embarcations et divers objets, à Chlef /1re RM et Oran/2e RM, alors que des garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 70 personnes.