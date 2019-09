Drogue : Saisis de quantité de kif

50 kilogrammes de kif traité ont été saisis, dimanche à Tlemcen, par des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté à Tiaret/2e RM, deux (02) narcotrafiquants en leur possession (273) grammes de cocaïne, tandis que des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen, deux (02) autres narcotrafiquants et saisi (50) kilogrammes de kif traité», a-t-il précisé. Par ailleurs, 485 articles parapharmaceutiques destinés à la contrebande ont été saisis à El-Oued (4e RM) par un détachement de l’ANP, alors que des Garde-frontières ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), neuf groupes électrogènes et neuf marteaux-piqueurs. En outre, quelque 844,177 kg de kif traité ont été saisis durant la saison estivale 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen a traité, durant la même période s’étalant de juin à août derniers, 64 affaires de trafic de drogue permettant la saisie de cette quantité de drogue, ainsi que 1.119 comprimés psychotropes et 91 personnes étaient impliquées dans ces affaires, selon la même source.