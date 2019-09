Bouira : Découverte d’une cache d’armes

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte, avant-hier à Bouira, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée près de la localité de Chaâbet Akroub, à Djebahia, dans la wilaya de Bouira /1re RM, une cache d’armes et de munitions», a souligné le MDN. Selon la même source, cette cache contient «un fusil mitrailleur de type FM, quatre fusils de chasse, un fusil à répétition, une grenade, ainsi que 233 balles de différents calibres». Trois bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes contenant des produits explosifs et divers objets ont été également découvertes à Médéa (1re RM) par un détachement de l’Armée nationale populaire, lors d'opérations de fouille et de recherche menées dans cette région. Un élément de soutien aux groupes terroristes à été arrêté à Boumerdès (1re RM) par un autre détachement de l’ANP, a ajouté le MDN.