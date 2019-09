Annaba : 2 individus sous mandat de dépôt pour corruption

Le procureur de la République près le tribunal de Berrahal (Annaba) a ordonné, dimanche soir, le placement sous mandat de dépôt de la responsable du service technique de la commune d’Oued El-Aneb, ainsi qu’un agent du même service, pour corruption, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La mise en cause, âgée de 37 ans, ainsi que son complice ont été arrêtés en flagrant délit par la brigade économique de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a précisé la même source, soulignant que l’accusée principale est poursuivie pour «obtention d’avantage indu» alors que le deuxième inculpé est accusé d’«implication dans l’obtention d’avantage indu». Les deux inculpés ont été appréhendés, mercredi dernier, lors d’une souricière tendue par la police suite à une plainte déposée par un entrepreneur, et où les deux mis en cause ont été arrêtés en flagrant délit.