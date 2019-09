Enseignement supérieur : Renforcement de la coopération avec l’Ukraine

Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été évoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Tayeb Bouzid, et l'ambassadeur d'Ukraine à Alger, Subkh Maksym, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette audience, les deux parties se sont aussi «félicitées des opérations de jumelage effectuées au niveau des différentes disciplines entre les universités algériennes et ukrainiennes», ajoute la même source, relevant que dans le but de «renforcer davantage cette coopération, les deux parties sont convenues de mettre en place un accord- cadre de coopération dans les domaines de la formation supérieure et de la recherche scientifique, pour mieux baliser les échanges entre les deux pays». Les deux parties ont en outre manifesté un «intérêt particulier en vue de développer des échanges entre les équipes de recherche algériennes et ukrainiennes, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, le développement technologique, ainsi qu'en matière d'innovation, plus particulièrement dans les secteurs de l'eau, l'agriculture, la valorisation des matières dans les matériaux nouveaux». M. Tayeb Bouzid et l'ambassadeur ont aussi convenu «d'explorer les possibilités de mettre en place et de développer une chaire de langue arabe en Ukraine, ainsi qu'une chaire de la langue ukrainienne en Algérie», selon le communiqué du ministère, ajoutant que le dossier relatif à la mobilité des étudiants et enseignants des deux pays a été abordé.