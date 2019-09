Présidentielle en Tunisie : Clôture des bureaux de vote et début du dépouillement

Les bureaux de vote pour le scrutin présidentiel en Tunisie ont été clôturés, au terme des horaires réglementaires annoncés par les organisateurs (8h-18h). Juste après la clôture, les organisateurs ont entamé le dépouillement des voix. Les opérations de vote se sont déroulées sous la supervision des agents mobilisés pour ce grand rendez-vous politique, d'observateurs des partis politiques, de l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) et des organisations de la société civile, ainsi que sous l'œil vigilant des représentants de la Haute instance indépendante de la surveillance des élections (ISIE). Des observateurs étrangers ont été également envoyés par de nombreuses organisations et instances internationales, à l'instar notamment de la Ligue arabe, de l’Union européenne (UE) et du Centre Carter. Les Tunisiens ont été appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République qui succèdera au défunt Beji Gaïd Essebssi, pour un mandat de 5 ans.

Pas moins de 7.074.566 électeurs inscrits sur les listes électorales ont été conviés à voter dans les centres de vote mis en place à travers le territoire national, alors que 386. 053 électeurs sont comptés parmi la communauté tunisienne à l'étranger. Parmi les 26 postulants, figurent, entre autres, Youcef Chahed, du parti Tahya Tounes, Abdelfattah Mourou, du parti Ennahdha, Abdelkrim Zbidi, indépendant, Nabil Karoui, du parti Qalb Tounes, Abir Moussi, du parti destourien libre et Hamma Hammami, du Front populaire.