Constantine : 2 morts par intoxication au monoxyde de carbone

Un père et son fils sont décédés, dans la soirée de samedi, d’une intoxication au monoxyde de carbone, au niveau d’une habitation du terrain Sellini, situé dans la cité Boudraâ-Salah, a indiqué la cellule de communication de la direction de Constantine de la Protection civile. Selon les termes du communiqué, les sapeurs-pompiers de l’Unité secondaire Sissaoui- Slimane et du poste avancé Moncef-Abderrahmane, qui sont intervenus vers 21 heures, n’ont malheureusement pu que constater la mort des deux victimes, un homme de 39 ans et son fils, un bébé de 21 mois, dont les corps ont été transportés à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Benbadis. De son côté, la mère, âgée de 25 ans, retrouvée inconsciente, a été prise en charge sur place, puis évacuée vers l’hôpital El-Bir, avant d’être transférée au CHUC. Selon le communiqué, cet accident serait dû à l’inhalation de CO2 émanant d’un chauffe-bain défectueux. Une enquête a été ouverte.

I. B.