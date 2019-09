Obsèques de Robert Mugabe : M. Goudjil à Harare

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, est arrivé, vendredi dans la capitale zimbabwéenne Harare, pour représenter le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah aux obsèques de l'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, indique un communiqué du Conseil. M. Goudjil avait exprimé, dans le registre des condoléances «ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion», saluant «le rôle pionnier» de Robert Mugabe «dans la lutte contre le colonialisme, sous toutes ses formes, dans le continent africain et son attachement permanent au rapprochement des peuples algérien et zimbabwéen», précise le communiqué.