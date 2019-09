Tizi Ouzou : Un criminel abattu

Un criminel qui a refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite a été abattu vendredi dernier à Tizi-Ouzou par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a abattu un criminel qui était en compagnie de deux complices à bord d'un véhicule touristique près d'Aghrib, dans la wilaya de Tizi-Ouzou (1re Région militaire), et ce, après avoir refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite. L'opération s'est soldée par la récupération d'un pistolet automatique et d'une carte professionnelle appartenant à un agent de la Sûreté nationale», précise-t-on de même source. Dans un autre contexte, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale «a saisi, à Naâma (2e RM), une grande quantité de kif traité s’élevant à 1.175,4 kg», tandis que des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 86 kilogrammes de la même substance, et ce, lors de deux opérations menées distinctement à Tlemcen (2e RM)».