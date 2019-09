Bureau exécutif de l’OMT : Mandat de 4 ans pour l’Algérie

L'Algérie a obtenu un siège au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour un mandat de quatre ans et un poste à la commission du tourisme et du développement durable, lors des travaux de la 23e session de l'Assemblée générale de l'OMT qui se tient du 9 au 15 septembre à Saint-Pétersbourg (Russie), a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.