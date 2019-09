Protection civile à Oum El-Bouaghi : 170 interventions

Les services de la Protection civile d’Oum El- Bouaghi ont effectué, dans la nuit de mercredi à jeudi, 170 interventions, à la suite des fortes pluies estimées à 50 mm qui se sont abattues sur la wilaya, ont indiqué, jeudi, les services de ce corps constitué. Ces pluies, estimées à 50 mm par la station météorologique locale, ont causé des écoulements torrentiels des eaux qui se sont infiltrées dans les maisons des cités 250-Logements, 750-Logements, 20-Août, Essaâda, Lekmine et 100-Logements, ainsi que dans des établissements publics, dont le foyer des personnes âgées, l’hôpital Mohamed-Boudiaf, le CEM Bentabil, la BADR et les mosquées Abidher-El-Ghifari et El-Atik, a indiqué la même source. À la cité Bir-Etterch, les eaux torrentielles ont traîné une voiture sur 500 mètres jusqu’au rond-point de l’entrée ouest de chef-lieu de wilaya, selon des citoyens. Selon M. Abdeloued Bouzid, qui habite l’avenue Mohamed- Bouzaher, le débordement de l’oued Sidi R’ghiss a fait monter à 1 mètre, le niveau des eaux, endommageant, a-t-il indiqué, le contenu de sa maison et de son atelier de soudure. Selon la Protection civile, les eaux torrentielles se sont également infiltrées dans des maisons des villages Ferhati, El-Maleh et Hay-Djedid de la commune d’Aïn Babouch et des cités El-Malha, Koudama-El-Moudjahidine et Chouabnia de la commune de Ksar S’bihi. Le trafic a été en outre paralysé par les eaux en furie sur le tronçon de la RN-10 reliant les deux wilayas d’Oum El-Bouaghi et Guelma, et ont submergé la RN-32 entre Ksar S’bihi et Aïn Babouch, ainsi que plusieurs axes du chef-lieu de wilaya, selon la même source. Selon la direction de la Protection civile, les interventions, notamment pour pomper les eaux infiltrées, ont été effectuées par les agents de l’unité principale, les unités d’Aïn Beida, Aïn Fakroun et Berriche, ainsi que de la colonne mobile.