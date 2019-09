Lutte contre la criminalité : Plus de 100 kg de kif traité saisis à Tlemcen…

Plus de 100 kg de kif traité ont été saisis mercredi dernier par les Gardes-frontières près de la bande frontalière à Tlemcen, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières ont saisi, le 11 septembre 2019, lors d'une patrouille de fouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen (2e Région militaire), 101,5 kilogrammes de kif traité», précise la même source. Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, suite à des opérations distinctes à Ouargla et Ghardaïa (4e RM), deux individus en possession de 1.000 unités de différentes boissons et 1.100 boîtes de tabac». Par ailleurs, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) «a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), quatre individus et saisi 2 camions chargés de sacs de mélange de pierres et d'or brut», alors qu'un autre détachement de l'ANP «a arrêté treize immigrants clandestins de différentes nationalités à Ghardaïa (4e RM)».

… et 2 narcotrafiquants arrêtés à Mascara et à Tébessa

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés mardi à Mascara et Tébessa par les services de sécurité qui ont saisi respectivement 13,5 kg et 1,77 kg de kif traité, alors qu'une quantité de 4,32 kg de la même substance a été saisie à Tamanrasset, indique un communiqué du MDN.

Un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, mardi à Mascara (2e Région militaire), un narcotrafiquant et saisi 13,5 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 4,32 kilogrammes de la même substance à Tamanrasset (6e RM). De même, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de kif traité s'élevant à 1,77 kilogramme détenue par un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique à Tébessa (5e RM)», précise la même source.