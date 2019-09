Boumerdès : Le terroriste Chellil El-Ouanas, dit El-Harith, abattu

Un terroriste recherché, en l'occurrence Chellil El-Ouanas, a été abattu jeudi dernier dans la wilaya de Boumerdès par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré des armes et une quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP a abattu, suite à une embuscade tendue près de la zone de Tertara, commune de Ouled Aïssa, wilaya de Boumerdès/1re Région militaire, le terroriste recherché ‘‘Chellil El-Ouanas’’ dit ‘‘El Harith’’», indique la même source, précisant que «l’opération s’est soldée par la saisie d’un fusil de chasse modifié, une arme blanche, une quantité de munitions et divers objets».

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, a arrêté, à Tlemcen/2e RM, un narcotrafiquant et saisi 18,3 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de la même substance s’élevant à 950 grammes détenue par trois narcotrafiquants à bord d’un camion à Adrar/3e RM», ajoute le communiqué du MDN. Dans un autre contexte, «un détachement de l’ANP et des Garde-frontières ont appréhendé, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, deux individus et saisi 10 groupes électrogènes et deux marteaux-piqueurs, alors que d’autres détachements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6.388 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM». Par ailleurs, des Garde-frontières ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naâma et Tlemcen/2e RM, conclut la même source.