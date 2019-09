Khenchela et El-Tarf : 2 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi dernier à Khenchela et El-Tarf, par des détachements de l'Armée Nationale Populaire, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et El-Tarf /5e RM», précise le communiqué.

Dans le même contexte, «un détachement de l'ANP a découvert, suite à une opération de fouille et de ratissage à Merouana, wilaya de Batna/5e RM, deux cadavres de deux terroristes abattus précédemment, et détruit six casemates pour terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs, des denrées alimentaires et des effets de couchage», tandis qu'«un autre détachement a découvert et détruit, à Collo, wilaya de Skikda/5e RM, une casemate comprenant un atelier pour la fabrication des bombes, sept bombes de confection artisanale et d'autres objets».

D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «un détachement de l'ANP appuyé par des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, à Khenchela/5e RM, un narcotrafiquant en sa possession 91,55 kilogrammes de kif traité, alors que d'autres détachements ont saisi, à El Oued/4e RM et Oran/2e RM, 4.965 unités de différentes boissons».

Par ailleurs, «un détachement de l'ANP a saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un véhicule tout-terrain, deux motos, quatorze groupes électrogènes et sept marteaux-piqueurs, tandis que quatre immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen/2e RM».