AG de l’Organisation mondiale du tourisme : Une délégation algérienne en Russie

Une délégation du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a pris part en Russie aux travaux de la 23e session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de la 62e réunion de la Commission pour l’Afrique, a indiqué un communiqué du ministère.

L’ordre du jour de l’Assemblée générale était axé, entre autres, sur l’élection des nouveaux membres du Bureau exécutif de l’OMT, un poste brigué par l’Algérie au nom de la Commission pour l’Afrique, a précisé la même source. Outre sa participation aux différentes activités programmées, la délégation algérienne a examiné les possibilités de coopération avec les pays participants, a ajouté le communiqué.

La délégation a pris part aux travaux du Forum mondial sur les stratégies de développement du tourisme dans les grandes villes organisé par la Fédération de Russie après l’Assemblée générale de l’OMT. Selon le communiqué, l’Assemblée générale sera notamment marquée par la 41e séance plénière des membres affiliés à l’OMT et la réunion de tous les comités de l’organisation. Une conférence sur le tourisme médical et sanitaire, un sommet de haut niveau sur l’innovation et le développement durable dans le tourisme et un débat général sur l’éducation et l’emploi dans le secteur du tourisme sont aussi au programme.

Cet événement mondial est un rendez-vous incontournable qui réunit tous les acteurs du secteur du tourisme et les représentants des pays membres de l’Organisation mondiale du tourisme.