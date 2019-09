Détournement de fonds publics à Constantine : 7 fonctionnaires devant la justice

7 individus impliqués dans une affaire de détournement de fonds publics dans une des résidences universitaires de Constantine ont été arrêtés par la police et présentés devant les instances judiciaires, a-t-on indiqué dans un communiqué transmis lundi à la presse par les services de la sûreté de wilaya. Suite à une instruction du parquet, la brigade économique et des finances de la police judiciaire de la sûreté de wilaya a traité une affaire de détournement de fonds publics et de négligence donnant lieu au détournement dans une des résidences universitaires de Constantine, a précisé la même source. Les personnes arrêtées, âgées entre 44 ans et 62 ans, sont des administrateurs et employés impliqués dans le détournement, le vol de denrées alimentaires et la négligence ayant conduit au détournement des fonds publics, a indiqué la même source. Les investigations menées par la brigade ont ciblé les magasins et les unités de restauration dépendant de la résidence universitaire concernée, a-t-on précisé.