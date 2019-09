Reddition d’un terroriste à Tamanrasset…

Un terroriste en possession d'un lance-roquettes et de munitions s'est rendu samedi dernier aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'ANP, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé Ouled El-Cheikh Bey, dit «Abdelouahed», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d'un lance-roquettes RPG-2, ainsi que 3 roquettes et 3 charges propulsives pour lance-roquettes RPG-2», précise la même source.

… et deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Khenchela, alors que 3 bombes de confection artisanale ont été détruites par d'autres détachements à Skikda et Tizi-Ouzou, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté à Khenchela (5e Région militaire), 2 éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit, à Skikda (5e RM) et Tizi-Ouzou (1re RM), 3 bombes de confection artisanale», précise la même source.