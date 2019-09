CASNOS : Paiement échelonné de la cotisation annuelle

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé que les affiliés en difficulté financière peuvent bénéficier d'un paiement échelonné de la cotisation annuelle, dont le dernier délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, indique un communiqué de la Caisse. «Les personnes en difficulté financière qui sont dans l'incapacité de régulariser leur situation, peuvent bénéficier d'un calendrier de paiement de la cotisation annuelle», dont le dernier délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, ajoute le communiqué. Dans le but d'expliciter cette mesure d'exception, la CASNOS organise des journées portes ouvertes, du 8 au 14 septembre au niveau de ses structures et des grandes surfaces, à travers les 48 wilayas, pour sensibiliser les travailleurs non-salariés et leur rappeler les facilités offertes par la Caisse aux assurés et aux ayants-droit. Il sera également question de vulgariser les facilités et mesures favorisant la régularisation de la situation des affiliés, en sus de l'annonce du début de l'application des mesures juridiques inhérentes au contrôle, et ce à partir du 1er octobre 2019.