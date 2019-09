Abdelhalim Assassi présente son nouveau livre à Khenchela

Le chercheur en architecture, Abdelhalim Assassi, a présenté samedi à la bibliothèque de Khenchela son nouvel ouvrage sur l'induction numérique des paramètres en architecture. Paru en langue arabe (183 pages) chez la maison d’édition Enzar sous le titre «El-Istiqra errakmi li thawabit el-majalia fi el-imara», l’ouvrage est une application de la théorie de la syntaxe spatiale dans la construction traditionnelle du village Oued Labiodh dans la région des Aurès. Le livre se veut une lecture «quantifiée et numérisée» des liens entre les différents segments de l’espace étudié, a expliqué l’auteur lors de la présentation de son ouvrage devant un parterre d’enseignants et d'étudiants universitaires. La rencontre a été l’occasion d’une vente dédicace du livre, ainsi que d’autres ouvrages du même auteur dont «Study a traditionnel space through depthmap», «Patrimoine bâti à Oued Labiodh» et «Lecture qualitative de la maison traditionnelle en Algérie». Le chercheur a également annoncé la sortie en 2020 d’un nouvel ouvrage «L’architecture et l’enfant». Titulaire d’un doctorat en architecture de l’université de Sétif, Assassi est maître de conférences à l’université de Batna. Il est l’auteur de plusieurs livres en arabe et en anglais, ainsi que plusieurs articles.